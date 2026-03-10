Затримання інкасаторів в Угорщині — Сибіга зробив різку заяву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяви угорських посадовців щодо затримання українського грошового вантажу на території Угорщини. Він звинуватив угорську сторону у шантажі та назвав такі дії "державним тероризмом".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Андрій Сибіга написав у Х.

Реклама

Читайте також:

Заява Сибіги про арешт коштів Ощадбанку Угорщиною

Сибіга заявив, що угорські чиновники більше не приховують свого шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу

"Маска сповзла... Такі дії потрібно називати їхніми іменами: державний тероризм. Ми закликаємо до чіткого міжнародного засудження", — наголосив міністр.

Скриншот допису Андрія Сибіга

Що передувало

Напередодні міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично підтвердив, що захоплення українських інкасаторів та привласнення коштів стало відповіддю Будапешта на зупинку Україною транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

За словами угорського посадовця, вилучені гроші та золото залишатимуться на території Угорщини до того часу, поки Україна не відновить транспортування російської нафти через нафтопровід.

Лазар також дав зрозуміти, що захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку було спланованою дією, а не випадковим інцидентом.

"Ми знаємо, що українська сторона нервує через ситуацію. Але якщо на нас намагаються тиснути, ми не можемо поводитися настільки наївно, щоб піддатися шантажу. Те, що сталося, не було випадковістю, і повертати гроші ми не збираємося", — заявив міністр.

Крім того, він припустив, що Угорщина може вдатися до подібних кроків і надалі, "якщо питання транзиту нафти трубопроводом "Дружба" не буде врегульоване",

Що відомо про затримання українців в Угорщині

Угорська влада 6 березня затримала в Будапешті два інкасаторські автомобілі українського державного банку "Ощадбанк" і семеро громадян України, які їх супроводжували.

Інкасатори перевозили валюту з Австрії до України на звичайному банківському маршруті. У броньованих авто було близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Автіки знайшли на закритій території Антитерористичного центру Угорщини.

Коментуючи інцидент, очільник МЗС Петер Сіярто заявив, що гроші, які перевозили, могли належати "українській воєнній мафії". Він вимагає негайної відповіді та пояснень від України щодо питання готівкових поставок з Угорщини.

Вже вдень 6 березня сімох українців вдалося звільнити. Вони вже перетнули український кордон, а консули надали їм необхідну допомогу. Проте гроші та золото залишилися в Угорщині, і Будапешт їх поки не повертає.

Крім того, Сибіга розповів, що Угорщина жорстоко поводилася з затриманими українцями. Їх тримали в кайданках 28 годин, а перевозили із завʼязаними очима.