Главная Новости дня Сибига назвал терроризмом арест украинских средств Венгрией

Сибига назвал терроризмом арест украинских средств Венгрией

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 22:21
Арест украинских средств Венгрией — что говорит Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в шантаже. Он назвал задержание украинского груза в Будапеште "государственным терроризмом". 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Андрей Сибига написал в Х.

Читайте также:

Заявление Сибиги об аресте средств Ощадбанка Венгрией

Сибига заявил, что венгерские чиновники больше не скрывают своего шантажа. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа

"Маска сползла... Такие действия нужно называть их именами: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению", — подчеркнул министр.

null
Скриншот сообщения Андрея Сибига

Что предшествовало

Накануне министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически подтвердил, что захват украинских инкассаторов и присвоение средств стало ответом Будапешта на остановку Украиной транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По словам венгерского чиновника, изъятые деньги и золото будут оставаться на территории Венгрии до тех пор, пока Украина не возобновит транспортировку российской нефти через нефтепровод.

Лазар также дал понять, что захват инкассаторских автомобилей Ощадбанка был спланированным действием, а не случайным инцидентом.

"Мы знаем, что украинская сторона нервничает из-за ситуации. Но если на нас пытаются давить, мы не можем вести себя настолько наивно, чтобы поддаться шантажу. То, что произошло, не было случайностью, и возвращать деньги мы не собираемся", — заявил министр.

Кроме того, он предположил, что Венгрия может прибегнуть к подобным шагам и в дальнейшем, "если вопрос транзита нефти по трубопроводу "Дружба" не будет урегулирован",

Что известно о задержании украинцев в Венгрии

Венгерские власти 6 марта задержали в Будапеште два инкассаторских автомобиля украинского государственного банка "Ощадбанк" и семерых граждан Украины, которые их сопровождали.

Инкассаторы перевозили валюту из Австрии в Украину на обычном банковском маршруте. В бронированных авто было около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Машины нашли на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.

Комментируя инцидент, глава МИД Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили, могли принадлежать "украинской военной мафии". Он требует немедленного ответа и объяснений от Украины по вопросу наличных поставок из Венгрии.

Уже днем 6 марта семерых украинцев удалось освободить. Они уже пересекли украинскую границу, а консулы оказали им необходимую помощь. Однако деньги и золото остались в Венгрии, и Будапешт их пока не возвращает.

Кроме того, Сибига рассказал, что Венгрия жестоко обращалась с задержанными украинцами. Их держали в наручниках 28 часов, а перевозили с завязанными глазами.

МИД Андрей Сибига заложники Ощадбанк Венгрия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
