Главная Новости дня Задержанные в Венгрии автомобили инкассаторов вернули Ощадбанку

Задержанные в Венгрии автомобили инкассаторов вернули Ощадбанку

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 21:22
Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка — что с деньгами и золотом
Автомобиль Ощадбанка, который задержали в Венгрии. Фото: Ощадбанк

Ощадбанку в четверг, 12 марта, вернули инкассаторские автомобили, которые были задержаны в Венгрии. На машинах зафиксированы повреждения, поэтому специалисты будут оценивать уровень нанесенного ущерба.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение банка.

Читайте также:

Вернули ли вместе с автомобилями деньги и золото

Как отметили в банке, авто передали представителям Ощадбанка и украинским дипломатам. Вместе с машинами вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады.

В то же время после возвращения в машинах зафиксирован ряд повреждений оборудования. Детальную фиксацию всех выявленных неисправностей на месте провели юридические представители банка. Позже сделают оценку нанесенного ущерба.

Ощадбанку повернули автомобілі інкасанторів, які затримали в Угорщині, але машини пошкоджені
Автомобили Ощадбанка. Фото: Ощадбанка

"В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке отметили, что продолжат "последовательно отстаивать свои права". Речь идет, в частности, о возвращении ценностей.

"Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен. Ощад настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности", — добавили в банке.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

В Будапеште 5 февраля задержали семерых украинских инкассаторов Ощадбанка. Они выполняли рейс двумя инкассаторскими автомобилями между Австрией и Украиной.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто объяснил, что украинцев задержали якобы из-за перевозки денег, которые могли принадлежать "украинской военной мафии".

Полиция открыла по этому поводу уголовное производство. В то же время вечером 6 марта стало известно, что украинцев, которых задержали в Венгрии, удалось освободить.

Министр МИД Андрей Сибига призвал Венгрию вернуть деньги и драгоценные металлы, которые были в инкассаторских авто. Он отметил, что это — собственность украинского государственного банка.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
