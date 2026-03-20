Фінанси
Головна Новини дня У ЄС не переконали Орбана скасувати вето на 90 млрд євро для України

У ЄС не переконали Орбана скасувати вето на 90 млрд євро для України

Дата публікації: 20 березня 2026 05:15
У ЄС не переконали Орбана відзначити вето на 90 млрд євро для України, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Огіренко

Лідери ЄС у четвер, 19 березня, не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати вето на кредит для України в розмірі 90 млрд євро. До блокування приєдналася ще й Словаччина. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Politico.

За словами джерел, 90-хвилинна дискусія ні до чого не привела. Чіткого результату за підсумками саміту немає.

Зі свого боку президент Ради ЄС Антоніу Кошта різко засудив поведінку Орбана, назвавши її "неприйнятною" і порушенням умов співпраці, які лежать в основі ЄС.

"Усі лідери мають дотриматися свого слова, і ніхто не може шантажувати Європейську Раду, ніхто не може шантажувати інститути Європейського Союзу. Абсолютно неприйнятно те, що робить Угорщина", — сказав він, додавши, що Угорщина має доступ до альтернативних шляхів поставок нафти (маючи на увазі, що є не тільки нафтопровід "Дружба" через Україну).

Орбан зі свого боку звинуватив ЄС у тому, що блок більше дбає про Україну, ніж про Угорщину, сказавши, що для Будапешта це "екзистенційне питання".

Він підкреслив, що має право блокувати це рішення, оскільки давав згоду на кредит, коли нафтопровід "Дружба" працював. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана, заявивши, що Україна має допустити інспекторів до нафтопроводу. Він додав, що Словаччина приєднується до блокування рішення щодо кредиту.

Інші європейські лідери підтримали Кошту, тоді як прем'єр Чехії Андрей Бабіш дистанціювався від обох сторін.

Що ще було на зустрічі

Крім блокування кредиту, Угорщина і Словаччина проігнорували заяву Ради ЄС на підтримку України. За підсумком документ підписали лише 25 країн.

Документ, зокрема, проголошує майбутнє України в ЄС, підтримку Києва у війні, розпочатій Росією, досягнення миру на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також виплату Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро і введення нових санкцій проти РФ.

Також стало відомо, що Орбан покинув круглий стіл під час звернення президента України Володимира Зеленського, який виступав по відеозв'язку.

Нагадаємо, днями очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме фінанси для України та нові санкції проти РФ, доки не відновиться транзит російської нафти в Угорщину та Словаччину.

До слова, днями глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна погодилася на відновлення нафтопроводу "Дружба".

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
