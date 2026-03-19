Орбан заявил, что не поддержит ни одного решения в пользу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает ни одного решения в пользу Украины. Он требует, чтобы Киев возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины. Иначе он угрожает не разблокировать нашей стране кредит на 90 миллиардов евро от ЕС.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Виктор Орбан заявил журналистам перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Орбан требует возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба"

Орбан заявил, что Будапешт не будет голосовать ни за какие проукраинские инициативы, пока не будет решен вопрос поставок нефти. Он хочет, чтобы Киев возобновил транзит через нефтепровод "Дружба".

"Венгерская позиция очень проста: мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. К тому времени ни одно решение в пользу Украины не будет поддержано Венгрией", — подчеркнул премьер.

По его словам, Украина заблокировала поставки, и для Венгрии это вопрос "выживания", ведь без нефти могут пострадать домохозяйства и бизнес.

Комментируя информацию, что Украина собирается отремонтировать нефтепровод "Дружба", политик заявил, что ждет нефть, а все остальное — "просто сказки". Виктор Орбан подчеркнул, что страна "верит только фактам" и ждет реального возобновления поставок.

Венгерский премьер подытожил, что до решения этого вопроса Венгрия не поддержит никаких решений по Украине, в том числе и в контексте евроинтеграции.

Отметим, ранее перекачку нефти в Венгрию и Словакию остановили из-за российских ударов по инфраструктуре. В Украине заявили о серьезных повреждениях нефтепровода.

Проверка состояния нефтепровода "Дружба"

В Украину 11 марта прибыла венгерская делегация, чтобы проверить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД отметили, что пребывание группы в стране с туристической целью. Известно, что представителям Венгрии не предоставили статус делегации.

Владимир Зеленский заявлял, что не знает о цели визита венгерской делегации. По его словам, в МИД охарактеризовали это как частную поездку.

Ранее президент подчеркивал, что нефтепровод "Дружба" уничтожает Россия, а не Украина. Он посоветовал Орбану обращаться к Владимиру Путину. Зеленский сказал, что Украина не раз восстанавливала объекты после обстрелов.

Так, "Нафтогаз" показал 31 стране последствия российских атак по "Дружбе". Председатель Сергей Корецкий подчеркнул, что восстановление поврежденной инфраструктуры является сложным процессом, который требует времени и специализированного оборудования.

Также известно, что Еврокомиссия хочет провести инспекцию нефтепровода "Дружба". Украине предложили соответствующую миссию, сейчас ожидают ответа, команды ведут интенсивные дискуссии по этому поводу.