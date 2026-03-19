Орбан заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує жодного рішення на користь України. Він вимагає, аби Київ відновив транзит російської нафти нафтоппроводом "Дружба", який проходить через територію України. Інакше він погрожує не розблокувати нашій країні кредиту на 90 мільярдів євро від ЄС.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Віктор Орбан заявив журналістам перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Орбан заявив, що Будапешт не голосуватиме за жодні проукраїнські ініціативи, поки не буде вирішене питання постачання нафти. Він хоче, аби Київ відновив транзит через нафтопровід "Дружба".

"Угорська позиція дуже проста: ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До того часу жодне рішення на користь України не буде підтримане Угорщиною", — наголосив прем'єр.

За його словами, Україна заблокувала поставки, і для Угорщини це питання "виживання", адже без нафти можуть постраждати домогосподарства та бізнес.

Коментуючи інформацію, що Україна збирається відремонтувати нафтопровід "Дружба", політик заявив, що чекає на нафту, а все інше — "просто казки". Віктор Орбан наголосив, що країна "вірить лише фактам" і чекає реального відновлення поставок.

Угорський прем'єр підсумував, що до вирішення цього питання Угорщина не підтримає жодних рішень щодо України, зокрема й у контексті євроінтеграції.

Зазначимо, раніше перекачку нафти до Угорщини та Словаччини зупинили через російські удари по інфраструктурі. В Україні заявили про серйозні пошкодження нафтопроводу.

Перевірка стану нафропроводу "Дружба"

До України 11 березня прибула угорська делегація, аби перевірити стан нафтопроводу "Дружба". У МЗС зазначили, що перебування групи у країні з туристичною метою. Відомо, що представникам Угорщини не надали статусу делегації.

Володимир Зеленський заявляв, що не знає про мету візиту угорської делегації. За його словами, у МЗС охарактеризували це як приватну поїздку.

Раніше президент наголошував, що нафроповід "Дружба" знищує Росія, а не Україна. Він порадив Орбану звертатися до Володимира Путіна. Зеленський сказав, що Україна не раз відновлювала об'єкти після обстрілів.

Так, "Нафтогаз" показав 31 країні наслідки російських атак по "Дружбі". Голова Сергій Корецький підкреслив, що відновлення пошкодженої інфраструктури є складним процесом, який потребує часу та спеціалізованого обладнання.

Також відомо, що Єврокомісія хоче провести інспекцію нафтопроводу "Дружба". Україні запропонували відповідну місію, наразі очікують на відповідь.Команди ведуть інтенсивні дискусії з цього приводу.