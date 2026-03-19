Зеленський: чітка дата вступу України до ЄС не дасть РФ блокувати процес
Дата публікації: 19 березня 2026 16:58
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є незворотним і потребує чіткої дати, аби РФ не змогла зірвати цей процес.
Крім того, глава держави наголосив на важливості реформ і підтримки Європи, зокрема у ППО та дронах. За його словами, закупівля ракет для Patriot через програму PURL є критичною для захисту життя від російських ударів.
