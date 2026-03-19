Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС не даст РФ блокировать процесс

Зеленский: дата вступления Украины в ЕС не даст РФ блокировать процесс
Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 16:58
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является необратимым и требует четкой даты, чтобы РФ не смогла сорвать этот процесс.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность реформ и поддержки Европы, в частности в ПВО и дронах. По его словам, закупка ракет для Patriot через программу PURL является критической для защиты жизни от российских ударов.
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
