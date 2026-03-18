Зеленский заявил, что война в Иране бьет по переговорам Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны в Иране возникает "плохое предчувствие" относительно переговоров о мире в Украине. По его словам, процесс постоянно оттягивается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как отметил Президент Украины, переговоры между Киевом, Вашингтоном и Москвой постоянно откладываются. Зеленский отметил, что этому есть одна причина — война в Иране. Поэтому, как отметил глава государства, ситуация на Ближнем Востоке вызывает "плохое предчувствие" относительно переговоров о достижении мира в Украине.

Кроме того, Зеленский предостерег западных союзников от раскола. Это произошло на фоне ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я думаю, что Кир на связи с президентом Трампом. Он может с ним встретиться и восстановить эти отношения снова. Такое случается, я не вижу в этом большой проблемы", — сказал Зеленский.

Что произошло между США и Британией

16 марта президент США Дональд Трамп выразил недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это произошло из-за того, что Британия отказалась отправлять военную технику на Ближний Восток.

Трамп назвал такое решение "неприятной неожиданностью". В то же время Стармер подчеркнул, что Великобритания не будет втянута в более широкую войну.

Ранее американский лидер также заявил, что он ждет помощи НАТО в отношении Ирана. Если же Альянс откажется обезопасить ситуацию в Ормузском проливе, то его ждет "плохое будущее".

Ситуация с переговорами по войне в Украине

Последняя встреча в формате трехсторонних переговоров прошла в Женеве 17-18 февраля. Представители Украины, России и США кроме обсуждения важных вопросов также договорились о следующих встречах.

Переговоры должны были состояться 5-9 марта, однако их перенесли из-за войны на Ближнем Востоке. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что именно американская сторона приглашает Украину и Россию на встречу.

Президент Украины позже добавил, что трехсторонние переговоры по окончанию войны возобновятся. Однако, по словам Зеленского, это произойдет тогда, когда США будут готовы работать, так, как это соглашалось ранее.

Также Украина сообщала, что следующий раунд переговоров был запланирован на 10-11 марта в Турции. Однако эту встречу также перенесли по инициативе американской стороны.