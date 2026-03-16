Трамп просит у НАТО помочь в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет "плохое будущее", если Альнс откажется помочь Америке обезопасить ситуацию в Ормузском проливе, который заблокировал Иран. По его мнению, логично, что те, кто получает выгоду от поставок нефти, должны платить за безопасность. Также он напомнил, что США не были обязаны помогать странам ЕС с Украиной.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times.

Трамп хочет, чтобы НАТО помог открыть США Ормузский пролив, поскольку страны ЕС также получают поставки нефти. По его словам, если ответ будет отрицательным, то "это плохо повлияет на будущее НАТО".

Он также припомнил, что США не были обязаны помогать с Украиной и ожидает взаимной поддержки от союзников.

"У нас есть такая вещь, как НАТО... Мы были очень хорошими. Мы не должны были помогать странам ЕС с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли нам они. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", — сказал американский лидер.

Он добавил, что Китай и Европа получают значительную часть нефти именно через Ормузский пролив, поэтому должны присоединиться к обеспечению безопасности ситуации и к поддержанию "порядка".

"Вполне логично, что те, кто получает выгоду от пролива, помогут обеспечить, чтобы там ничего плохого не произошло", — подытожил Дональд Трамп.

Что предшествовало

Из-за постоянных атак, обстрелов, риска минирования и ударов по судам, коммерческое судоходство сильно просело, а Ормузский пролив де-факто заблокирован. А это главный путь для транспортировки нефти. Несмотря на то, что Иран заявляет якобы пролив открыт для большинства судов, он закрыт для американских и израильских танкеров.

Из-за такой напряженной сиутации Трамп пригрозил Ирану. Он предупредил о, что новые будут в 20 раз сильнее предыдущих, если Тегеран попытается перекрыть Ормузский пролив.

Также американский президент заявил, что Иран должен немедленно забрать из пролива мины, которые ранее там разместил, иначе последствия будут беспрецедентными.

В целом Трамп требует от Тегерана полной капитуляции. Он заверил, что завершение операции Иран будет экономически большим, лучшим и более сильным, чем когда-либо прежде.