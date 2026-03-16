Трамп просить в НАТО допомогти у війні з Іраном

Трамп просить в НАТО допомогти у війні з Іраном

Дата публікації: 16 березня 2026 08:09
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО чекає "погане майбутнє", якщо Альнс відмовиться допомогти Америці убезпечити ситуацію в Ормузткій протоці, яку заблокував Іран. На його думку, логічні, що ті, хто отримує вигоду від постачання нафти, мають платити за безпеку. Також він нагадав, що США не були зобов'язані допомагати країнам ЄС з Україною.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Financial Times. 

Трамп хоче, аби НАТО допоміг відкрити США Ормузьку протоку, оскільки країни ЄС також отримують поставки нафти. За його словами, якщо відповідь буде негативною, то "це погано вплине на майбутнє НАТО".

Він також пригадав, що США не були зобов'язані допомагати з Україною і очікує на взаєму підтримку від союзників.

"У нас є така річ, як НАТО… Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати країнам ЄС з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас... Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть нам вони. Бо я давно казав, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч", — сказав американський лідер. 

Він додав, що Китай та Європа отримують значну чатсину нафти саме через Ормузьку протоку, тому повинні долучитися до убезпечення ситуації та до підтримання "порядку". 

"Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від протоки, допоможуть забезпечити, щоб там нічого поганого не сталося", — підсумував Дональд Трамп. 

Що передувало

Через постійні атаки, обстріли, ризик мінування і удари по суднах, комерційне судноплавство сильно просіло, а Ормузька протока де-факто заблокована. А це головний шлях для транспортування нафти. Попри те, що Іран заявляє нібито протока відкрита для більшості суден, вона закрита для американських та ізраїльських танкерів. 

Через таку напружену сиутацію Трамп пригрозив Ірану. Він попередив про, що нові будуть у 20 разів сильнішими за попередні, якщо Тегеран спробує перекрити Ормузьку протоку.

Також американський президент заявив, що Іран повинен негайно забрати з протоки міни, які раніше там розмістив, інакше наслідки будуть безпрецедентними. 

Загало Трамп вимагає від Тегерану повної капітуляції. Він запевнив, що завершення операції Іран буде економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
