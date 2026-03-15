Головна Новини дня Зеленський попередив про можливий дефіцит ракет до ППО

Зеленський попередив про можливий дефіцит ракет до ППО

Дата публікації: 15 березня 2026 20:45
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський попередив про можливий ризик дефіциту ракет до протиповітряної оборони в Україні через бойові дії на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

Про це глава держави сказав в ефірі CNN у неділю, 15 березня, передає Новини.LIVE.

Ризик дефіциту ракет ППО в Україні

"Може бути дефіцит протиповітряної оборони, особливо PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot, для захисту нашого неба", — зазначив Зеленський.

За його словами, після важкої зими та масованих атак для України це дуже складне та чутливе питання.

"Якщо війна триватиме, то будуть ці виклики, і виклики лише зростатимуть", — додав глава держави.

Зазначимо, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати дефіцитні ракети для систем ППО.

А у ніч проти 14 березня російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, під ударами була енергетика Київщини.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна вже отримала частину ракет для систем Patriot у результаті домовленостей "Рамштайну".

Володимир Зеленський Україна ППО Близький Схід
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
