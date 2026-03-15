Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет к ПВО

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский предупредил о возможном риске дефицита ракет к противовоздушной обороне в Украине из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

Об этом глава государства сказал в эфире CNN в воскресенье, 15 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Может быть дефицит противовоздушной обороны, особенно PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, для защиты нашего неба", — отметил Зеленский.

По его словам, после тяжелой зимы и массированных атак для Украины это очень сложный и чувствительный вопрос.

"Если война будет продолжаться, то будут эти вызовы, и вызовы будут только расти", — добавил глава государства.

Отметим, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке Украина рассчитывает получить дефицитные ракеты для систем ПВО.

А в ночь на 14 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, под ударами была энергетика Киевской области.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина уже получила часть ракет для систем Patriot в результате договоренностей "Рамштайна".