Куюн спрогнозував падіння ціни на нафту після війни в Ірані

Куюн спрогнозував падіння ціни на нафту після війни в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 17:37
Куюн спрогнозував падіння ціни на нафту після війни в Ірані
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Фото: кадр з відео

Після того, як конфлікт на Близькому Сході завершиться, ціна на нафту може знизитися. Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, це може бути пов'язано з тим, що Іран почне збільшувати власний видобуток.

Про це Сергій Куюн заявив в інтерв'ю Діні Бернацькій для Новини.LIVE.

Що буде з ціною на нафту

Як зазначив експерт, після завершення війни в Ірані видобуток нафти збільшиться. Відтак варто очікувати на зменшення ціни.

"Я сподіваюся, що ціна буде ще нижча, ніж до того. Тому що на початку року ціна була 60 доларів за барель, я нагадаю, а зараз — приблизно 90 доларів. Тобто зросла у півтора рази. Я сподіваюся, що після закінчення війни Іран збільшить видобуток нафти, оскільки він останні десятиліття знаходиться під санкціями і видобуток там обмежений. Коли режим там зміниться, то і санкції зникнуть, і на ринку стане ще більше нафти", — зазначив Куюн.

Він додав, що це суттєво вдарить по доходах РФ. Як зауважив експерт, наразі нафтогазові надходження є головним джерелом фінансування Росії.

"Для нас це може бути взагалі джекпот, оскільки окрім споживчих цін спадуть ще ціни і на російський експорт. У них не залишиться грошей на фінансування війни", — додав Куюн.

Зняття санкцій з російської нафти

10 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Америка скасує санкції щодо нафти. Тоді він натякнув, що таке рішення може стосувати РФ, хоча й напряму не сказав про це.

Вже 12 березня США все ж скасували санкції проти нафти РФ. Америка видала тимчасову ліцензію, пов'язану з Москвою. Вона передбачає дозвіл на купівлю російської нафти і нафтопродуктів. Йдеться про сировину, що була завантажена на судна до 12 березня.

У Європі таке рішення Трампа розкритикували. Зокрема, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що скасування американських санкцій на російську нафту буде мати наслідки для безпеки Європи. Це дозволить Москві активніше вести війну проти України.

нафта ціни Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
