Головна Новини дня Макрон відреагував на ідею Трампа зняти санкції з нафти РФ

Макрон відреагував на ідею Трампа зняти санкції з нафти РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 10:58
Макрон проти зняття санкцій з російської нафти
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував ідею лідера США Дональда Трампа зняти санкції з російської нафти з огляду на зростання цін на неї. Макрон чітко дав зрозуміти, що виступає проти цього.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Емманюеля Макрона під час пресконференції.

Читайте також:

Макрон про ідею скасувати санкції проти російської нафти

Отже, лідер Франції наголосив, що блокада Ормузької протоки й пов'язане з цим зростання цін на нафту жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії.

Як відомо, через значне зростання цін на нафту, президент США Дональд Трамп у понеділок, 9 березня, повідомив, що розглядає можливість скасування санкцій проти російської нафти.

Коментуючи це питання, Емманюель Макрон чітко дав зрозуміти, що виступає проти цієї ідеї: "блокада Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії".

За словами президента Франції, санкційний тиск має продовжуватися, а увага та підтримка України не повинні зменшуватися.

"Це не повинно зменшувати нашу увагу до України, підтримку України та нашу чітку позицію щодо санкцій проти Росії. Тому ми продовжимо наші зусилля", — сказав Макрон.

Раніше ми інформували, що президент США Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій проти російської нафти. Він зазначив, що для окремих країн обмеження не діятимуть, доки не стабілізується ситуація.

Також у ЗМІ з'являлася інформація, що адміністрація Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій щодо російської нафти. Це спричинено різким зростанням цін.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розмови про зняття санкцій з Росії. Український лідер наголосив, що зняття або послаблення санкцій, які запровадили проти РФ через війну в Україні, лише означатимуть легалізацію агресії.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
