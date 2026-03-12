Видео
Главная Новости дня Макрон отверг идею Трампа отменить санкции против нефти РФ

Макрон отверг идею Трампа отменить санкции против нефти РФ

Дата публикации 12 марта 2026 10:58
Макрон сделал заявление о снятии санкций с российской нефти
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Лидер Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи президента США Дональда Трампа снять санкции с российской нефти. Макрон отметил, что рост цен на нефть не является основанием для отмены санкций против РФ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Эмманюэля Макрона во время пресс-конференции.

Читайте также:

Макрон об идее отменить санкции против российской нефти

Итак, лидер Франции подчеркнул, что блокада Ормузского пролива и связанный с этим рост цен на нефть никоим образом не оправдывает отмену санкций против России.

Как известно, из-за значительного роста цен на нефть, президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 марта, сообщил, что рассматривает возможность отмены санкций против российской нефти.

Комментируя этот вопрос, Эмманюэль Макрон четко дал понять, что выступает против этой идеи: "блокада Ормузского пролива никоим образом не оправдывает отмену санкций против России".

По словам президента Франции, санкционное давление должно продолжаться, а внимание и поддержка Украины не должны уменьшаться.

"Это не должно уменьшать наше внимание к Украине, поддержку Украины и нашу четкую позицию относительно санкций против России. Поэтому мы продолжим наши усилия", — сказал Макрон.

Ранее мы информировали, что президент США Дональд Трамп намекнул на отмену санкций против российской нефти. Он отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация.

Также в СМИ появлялась информация, что администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении российской нефти. Это вызвано резким ростом цен.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разговоры о снятии санкций с России. Украинский лидер подчеркнул, что снятие или ослабление санкций, которые ввели против РФ из-за войны в Украине, будут лишь означать легализацию агрессии.

санкции против России Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп нефть война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
