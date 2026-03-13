Відео
США офіційно дозволили тимчасово купувати нафту з Росії

Дата публікації: 13 березня 2026 02:50
США видали ліцензію на купівлю російської нафти 12 березня
Нафтовий танкер "Владимир Мономах" компанії "Роснефть" під російським прапором проходить Босфором. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Сполучені Штати Америки видали тимчасову ліцензію, пов'язану з Росією. Вона дозволяє купувати російську сиру нафту і нафтопродукти, які були завантажені на судна до 12 березня.

Як пише Новини.LIVE, про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Читайте також:

Що відомо про дозвіл купувати нафту з РФ

Агентство підкреслило, що ліцензія, яка поширюється на нафту і нафтопродукти, завантажені на судна, діє з 12 березня до 11 квітня.

Таким чином трейдери і нафтопереробні компанії мають місяць, щоб укласти угоди з такими вантажами.

Reuters додало, що ліцензію видали наступного дня після того, як Мінфін США оголосив про те, що Сполучені Штати вивільнять 172 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву в спробі слідувати стрімкому зростанню на нафту після початку війни в Ірані.

Цей випуск став частиною більш широкого зобов'язання Міжнародного енергетичного агентства (що складається з 32 країн), випустити 400 млн барелів нафти.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон виступив проти ідеї президента США Дональда Трампа зняти санкції з російської нафти. Він підкреслив, що зростання цін на нафту це не підстава пом'якшувати обмеження проти Росії.

Також президент Володимир Зеленський теж сказав, що скасування санкцій проти РФ буде сильним ударом для України і всього світу. Він пояснив, що Москва використовує гроші від продажу нафти для зброї.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
