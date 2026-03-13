Видео
США разрешили продажу нефти из России

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 02:50
США выдали лицензию на покупу российской нефти 12 марта
Нефтяной танкер "Владимир Мономах" компании "Роснефть" под российским флагом проходит по Босфору. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

В четверг, 12 марта, США выдали временную лицензию, связанную с Россией. Она разрешает продажу российский сырой нефти и нефтепродуктов, которые были загружены до 12 марта.

Как пишет Новини.LIVE, об этом пишет Reuters сославшись на Министерство финансов США.

Что известно о разрешении покупать нефть из РФ

Агентство подчеркнуло, что лицензия, которая распространяется на нефть и нефтепродукты, загруженные на суда, действует с 12 марта до 11 апреля.

Таким образом трейдеры и нефтеперерабатывающие компании имеют месяц, чтобы совершить сделки с такими грузами.

Reuters добавило, что лицензию выдали на следующий день после того, как Минфин США объявило о том, что Соединенные Штаты высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва в попытке следовать стремительный рост на нефть после начала войны в Иране.

Этот выпуск стал частью более широкого обязательства Международного энергетического агентства (состоящего из 32 стран), выпустить 400 млн баррелей нефти.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи президента США Дональда Трампа снять санкции с российской нефти. Он подчеркнул, что рост цен на нефть это не основание смягчать ограничения против России.

Также президент Владимир Зеленский тоже сказал, что отмена санкций против РФ будет сильным ударом для Украины и всего мира. Он пояснил, что Москва использует деньги от продажи нефти для оружия.

США нефть Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
