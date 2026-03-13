Головна Новини дня ЄС вважає скасування санкцій на нафту із РФ дуже тривожним

ЄС вважає скасування санкцій на нафту із РФ дуже тривожним

Дата публікації: 13 березня 2026 23:54
В ЄС вважають скасування санкцій із російської нафти тривожним сигналом
Антоніу Кошта. Фото: AFP

Скасування американських санкцій на російську нафту є дуже тривожним. Подібне рішення матиме наслідки для європейської безпеки.

Про це в дописі в соцмережі Х у п'ятницю, 13 березня, повідомив президент Ради ЄС Антоніу Кошта, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Президент Ради ЄС вважає скасування санкцій проти РФ тривожним сигналом
Скриншот повідомлення Антоніу Кошти

Чому ЄС вважає скасування санкцій проти РФ тривожним сигналом 

За словами Кошти, послаблення санкцій дозволить Росії більш активно вести війну проти України. Аби змусити РФ до справедливого миру, навпаки потрібен економічний тиск.

"Зростаючий економічний тиск на Росію є вирішальним для неї, щоб погодитися на серйозні переговори щодо справедливого та тривалого миру", — наголосив президент Ради ЄС.

Раніше стало відомо, що США видали ліцензію, яка дозволяє купувати російську сиру нафту та нафтопродукти. Йдеться про вантажі, які завантажили на судна до 12 березня.

Також ми повідомляли, що Марон розкритикував ідею Трампа щодо зняття санкцій із російської нафти. Президент Франції зазначив, що навіть зростання цін на пальне не є виправданням такого рішення.

санкції проти Росії Європейський союз США нафта Антоніу Кошта Європейська рада
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
