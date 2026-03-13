Видео

Главная Новости дня В ЕС считают отмену санкций на российскую нефть угрозой для безопасности

В ЕС считают отмену санкций на российскую нефть угрозой для безопасности

Дата публикации 13 марта 2026 23:54
Президент Совета Европы считает отмену санкций против нефти из РФ тревожным сигналом
Антониу Кошта. Фото: AFP

Решение США об отмене санкций на российскую нефть — очень тревожный сигнал. Такие изменения повлияют на европейскую безопасность.

Об этом в заметке в соцсети Х в пятницу, 13 марта, сообщил президент Совета ЕС Антониу Кошта, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Антониу Кошты

Почему ЕС считает отмену санкций против РФ тревожным сигналом

По словам Кошты, ослабление санкций позволит России более активно вести войну против Украины. Чтобы принудить РФ к справедливому миру, наоборот нужно экономическое давление.

"Растущее экономическое давление на Россию является решающим для нее, чтобы согласиться на серьезные переговоры касательно справедливого и длительного мира", — подчеркнул президент Совета ЕС.

Ранее стало известно, что США выдали лицензию, которая позволяет покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты. Речь идет о грузах, которые загрузили на суда до 12 марта.

Также мы сообщали, что Марон раскритиковал идею Трампа о снятии санкций с российской нефти. Президент Франции отметил, что даже рост цен на топливо не является оправданием такого решения.

санкции против России Европейский союз США нефть Антониу Кошта Европейский совет
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
