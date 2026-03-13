Главная Новости дня Зеленский предупредил о последствиях отмены санкций для РФ

Дата публикации 13 марта 2026 15:09
Снятие санкций с РФ — Зеленский сообщил о возможных последствиях для Украины
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ослабление санкций в отношении российской нефти может серьезно укрепить военные возможности Москвы. По его словам, эти средства РФ использует для производства оружия, в частности дронов, которые активно применяет против Украины.

Об этом украинский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 13 марта, передает Новини.LIVE.

"Ослабление санкций в отношении российской нефти со стороны США может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов", — отметил президент.

Зеленский отметил, что российские власти направляют средства на производство дронов для ударов по украинским городам.

"Снятие санкций только усилит Россию. Это укрепит ее военные возможности, ведь средства от продажи энергоресурсов Москва направляет на производство оружия. Эти деньги, в частности, идут на изготовление дронов, которые массово применяют против Украины, и в других регионах", — сказал глава государства.

Санкции против России

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возможную отмену санкций против российской нефти для отдельных стран до стабилизации ситуации.

СМИ также информировали, что администрация Трампа рассматривает смягчение ограничений из-за стремительного роста цен на энергоресурсы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал эту инициативу. Он заявил, что выступает против снятия санкций с российской нефти и подчеркнул важность поддержки европейского единства в этом деле.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
