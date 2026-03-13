Зняття санкцій з РФ — Зеленський сказав, як це вплине на війну в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський попередив, що послаблення санкцій щодо російської нафти може серйозно зміцнити військові можливості Москви. За його словами, ці кошти РФ використовує для виробництва зброї, зокрема дронів, які активно застосовує проти України.

Про це український лідер під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 13 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський сказав, як скасування санкцій проти РФ вплине на війну в Україні

"Послаблення санкцій щодо російської нафти з боку США може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що російська влада спрямовує кошти на виробництво дронів для ударів по українським містам.

"Зняття санкцій лише посилить Росію. Це зміцнить її військові можливості, адже кошти від продажу енергоресурсів Москва спрямовує на виробництво зброї. Ці гроші, зокрема, йдуть на виготовлення дронів, які масово застосовують проти України, і в інших регіонах", — сказав глава держави.

Санкції проти Росії

Раніше президент США Дональд Трамп натякнув на можливе скасування санкцій проти російської нафти для окремих країн до стабілізації ситуації.

ЗМІ також інформували, що адміністрація Трампа розглядає пом'якшення обмежень через стрімке зростання цін на енергоресурси.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував цю ініціативу. Він заявив, що виступає проти зняття санкцій з російської нафти та наголосив на важливості підтримки європейської єдності у цій справі.