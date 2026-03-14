Главная Новости дня Куюн спрогнозировал падение цены на нефть после войны в Иране

Дата публикации 14 марта 2026 17:37
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Фото: кадр из видео

После того, как конфликт на Ближнем Востоке завершится, цена на нефть может снизиться. Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, это может быть связано с тем, что Иран начнет увеличивать собственную добычу.

Об этом Сергей Куюн заявил в интервью Дине Бернацкой для Новини.LIVE.

Реклама
Что будет с ценой на нефть

Как отметил эксперт, после завершения войны в Иране добыча нефти увеличится. Поэтому стоит ожидать уменьшения цены.

"Я надеюсь, что цена будет еще ниже, чем до того. Потому что в начале года цена была 60 долларов за баррель, я напомню, а сейчас — примерно 90 долларов. То есть выросла в полтора раза. Я надеюсь, что после окончания войны Иран увеличит добычу нефти, поскольку он последние десятилетия находится под санкциями и добыча там ограничена. Когда режим там изменится, то и санкции исчезнут, и на рынке станет еще больше нефти", — отметил Куюн.

Он добавил, что это существенно ударит по доходам РФ. Как отметил эксперт, сейчас нефтегазовые поступления являются главным источником финансирования России.

"Для нас это может быть вообще джекпот, поскольку кроме потребительских цен спадут еще цены и на российский экспорт. У них не останется денег на финансирование войны", — добавил Куюн.

Снятие санкций с российской нефти

10 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Америка отменит санкции в отношении нефти. Тогда он намекнул, что такое решение может касаться РФ, хотя и напрямую не сказал об этом.

Уже 12 марта США все же отменили санкции против нефти РФ. Америка выдала временную лицензию, связанную с Москвой. Она предусматривает разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Речь идет о сырье, которое было загружено на суда до 12 марта.

В Европе такое решение Трампа раскритиковали. В частности, президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что отмена американских санкций на российскую нефть будет иметь последствия для безопасности Европы. Это позволит Москве активнее вести войну против Украины.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

