Зеленский: более 200 украинских экспертов уже на Ближнем востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений во время выступления в парламенте Великобритании. В частности, он сообщил, что более 200 украинских экспертов уже на Ближнем востоке в районе Персидского залива. Глава государства отметил, что отправил украинских военных по запросу партнеров, включая США.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявления Владимира Зеленского в британском парламенте 17 марта.

Читайте также:

Зеленский об украинских специалистах на Ближнем Востоке

Зеленский отметил, что сейчас 201 украинский специалист уже находится на Ближнем Востоке в районе Персидского залива, еще 34 — готовы отправиться в ближайшее время. Он уточнил, что речь идет о специалистах по противодействию беспилотникам.

"Украина отправила на Ближний Восток 201 эксперта из Шахедов. Это военные эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов "Шахед". Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Договоренности уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против его соседей имел успех", — проинформировал глава государства.

По словам президента, украинских экспертов направили по просьбе партнеров, в частности США.

Зеленский о мире дронов и ИИ

Во время выступления в британском парламенте, украинский лидер отметил быстрые изменения в сфере современных технологий и войны. Президент отметил, что мир сейчас переживает новую эру, где ключевую роль играют дроны и искусственный интеллект.

"Мир вошел в совершенно новое время. Время дронов, время искусственного интеллекта. Это означает эволюцию оружия, эволюцию войны и эволюцию преступности. Никто не может предсказать, куда приведет эта эволюция, но мы должны идти в ногу с ней. И еще больше — мы должны быть впереди нее", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, человечество должно не просто реагировать на новые технологии в военной сфере, а активно возглавлять их развитие, чтобы быть готовым к вызовам будущего.

Зеленский о помощи партнерам

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина готова предложить "дроновые соглашения" всем надежным партнерам.

"Не думаю, что кто-то хочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если кто-то и захочет, то это будет глупо", — отметил лидер.

Кроме того, он отметил, что Украина не чувствует, что война в Иране "где-то далеко" из-за тесной связи между Россией и Тегераном.

Лидер отметил, что Украина имеет четкие доказательства того, что иранские дроны имеют российские детали.

Британский парламент встретил Зеленского аплодисментами

Сегодня, 17 марта, британский парламент встретил президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами.

Спикер Палаты общин Великобритании Линдси Гойл поздравил Зеленского во время его визита в парламент. Он отметил, что встреча не носит праздничного характера из-за полномасштабной войны России против Украины.

"Мы должны праздновать мужество и решимость народа Украины. Ваша страна проявила невероятную решимость и способность защищаться от российской агрессии. Но мы не можем праздновать, потому что нельзя забывать, что чуть более четырех лет назад Россия начала незаконное вторжение в самое сердце Украины", — сказал Линдси Гойл.

В завершение Гойл выразил полную поддержку Украине, подчеркнув солидарность Великобритании и ее намерения продолжать экономическое давление на Россию. Под конец речи он сказал: "Слава Украине", что вызвало громкие аплодисменты в зале.

Напомним, что 17 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Лондон. Во время пребывания в Великобритании глава государства провел ряд важных встреч. В частности, он выступил в британском парламенте.

Во время выступления у парламентов Великобритании украинский лидер показал планшет, с которого в реальном времени следит за ситуацией на поле боя. Следовательно, он показал, как выглядела атака РФ на Украину 14 марта 2026 года.

Рабочий визит в Великобританию президент Украины начал с аудиенции у Короля Чарльза III в Букингемском дворце. Зеленский поблагодарил королевскую семью за постоянную поддержку.