Зеленский прибыл с визитом в Лондон: запланированы переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский выходит из самолета в Лондоне. Фото: кадр из видео

Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон. Ожидается, что глава государства выступит перед членами парламента Великобритании. Также у лидера запланирован ряд встреч, в частности с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой Владимира Зеленского.

Реклама

Во время визита в Лондон украинский лидер выступит перед членами парламента Великобритании. В частности, запланирована трехсторонняя встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Известно, что Зеленский начнет визит в Великобританию со встречи с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

После этого президент Украины прибудет на Даунинг-стрит, где проведет переговоры с Киром Стармером и Марком Рютте.

Также известно, что отдельные переговоры с Марком Рютте запланированы на вечер 17 марта.

"Сегодня в Лондоне. Запланированы аудиенция у Его Величества Короля Чарльза III, встречи с премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте. Наши приоритеты четкие: больше безопасности и возможностей для Украины. Я благодарю Великобританию за помощь и партнерство в защите жизни", — сообщил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавние заявления Зеленского

Недавно Зеленский назвал потери российских войск за последние три месяца. По его данным, за это время воины ВСУ уничтожали 30 тысяч, 35 тысяч и 28 тысяч российских военных соответственно. В сумме это почти 100 тысяч человек.

Также украинский лидер заявлял, что сейчас Россия делает акцент не на ракетах, а на дронах. По его словам, ежедневно Москва запускает по Украине от 350 до 500 беспилотников, планируя в конце концов довести их количество до 1000 в сутки. Поэтому, по его мнению, система противовоздушной обороны должна быть максимально эффективной именно против дронов.

Ранее Зеленский объяснял, что за четыре года полномасштабной войны Россия получила значительный военный опыт, который влияет не только на войну против Украины, но и на безопасность других регионов мира. Он отметил, что это касается современных технологий, ведения боевых действий и развития военной промышленности.