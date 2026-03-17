Зеленский заявил о глобальных последствиях для мира из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за четыре года полномасштабного вторжения Россия накопила значительный военный опыт, который уже влияет не только на войну против Украины, но и на ситуацию с безопасностью в других частях мира. По его словам, речь идет о технологиях, знаниях о современном поле боя, опыте затяжной наземной войны и развитии военно-промышленной базы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Президент подчеркнул, что эти изменения имеют значение не только для войны России против Украины. Он отметил, что неоднократно предупреждал о более широком эффекте, который будет иметь усиление Москвы для разных частей мира.

"Я всегда подчеркивал, что это будет иметь влияние на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и другие регионы", — заявил глава государства.

Отдельно Зеленский очертил сеть международных связей и интересов России, через которые, по его мнению, последствия войны могут распространяться дальше. По его словам, Москва имеет стратегическую заинтересованность на Ближнем Востоке, была союзником бывшего сирийского режима и продолжает поддерживать нынешний режим в Иране. Также, как сказал президент, Россию связывают союзнические отношения с Северной Кореей.

Говоря о Европе, президент подчеркнул, что российские цели не ограничиваются только военным давлением. По его мнению, Кремль заинтересован также в политическом расшатывании европейского пространства.

"Они имеют интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза", — сказал он.

В этом же контексте Зеленский обратил внимание на события на Ближнем Востоке. Он заявил, что нынешняя реакция Ирана демонстрирует, насколько опасным может быть союз режимов, которые имеют общие интересы с Россией, и одновременно указал, что другие страны не готовы противостоять атаке.

"Теперь мы видим, что, даже находясь под ударами, иранский режим бьет в ответ. Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Именно это я пытаюсь донести: остановить Россию означает остановить много разных войн", — заявил президент.

Владимир Зеленский также объяснил, как именно Иран помогал России вести войну против Украины в контексте развития ВПК.

Зато в Иране не скрывают сотрудничество с Россией и Китаем — в МИД сделали заявление о военном и стратегическом сотрудничестве с этими странами.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается сворачивать военные операции против Ирана.