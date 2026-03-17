Зеленський заявив про глобальні наслідки для світу через Росію

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росія накопичила значний військовий досвід, який уже впливає не лише на війну проти України, а й на безпекову ситуацію в інших частинах світу. За його словами, йдеться про технології, знання про сучасне поле бою, досвід затяжної наземної війни та розбудову військово-промислової бази.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, цитує Новини.LIVE.

Президент наголосив, що ці зміни мають значення не тільки для війни Росії проти України. Він зазначив, що неодноразово попереджав про ширший ефект, який матиме посилення Москви для різних частин світу.

"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони", — заявив глава держави.

Окремо Зеленський окреслив мережу міжнародних зв'язків і інтересів Росії, через які, на його думку, наслідки війни можуть поширюватися далі. За його словами, Москва має стратегічну зацікавленість на Близькому Сході, була союзником колишнього сирійського режиму і продовжує підтримувати нинішній режим в Ірані. Також, як сказав президент, Росію пов'язують союзницькі відносини з Північною Кореєю.

Говорячи про Європу, президент підкреслив, що російські цілі не обмежуються лише військовим тиском. На його думку, Кремль зацікавлений також у політичному розхитуванні європейського простору.

"Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу", — сказав він.

У цьому ж контексті Зеленський звернув увагу на події на Близькому Сході. Він заявив, що нинішня реакція Ірану демонструє, наскільки небезпечним може бути союз режимів, які мають спільні інтереси з Росією, і водночас вказав, що інші країни не готові протистояти атаці.

"Тепер ми бачимо, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь. Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", — заявив президент.

Володимир Зеленський також пояснив, як саме Іран допомагав Росії вести війну проти України в контексті роздбудови ВПК.

Натомість в Ірані не приховують співпрацю з Росією та Китаєм — в МЗС зробили заяву про військову та стратегічну співпрацю з цими країнами.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається згортати військові операції проти Ірану.