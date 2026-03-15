Зеленський заявив, що Путін не зацікавлений у закінченні війни

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише за умов серйозного міжнародного тиску. За його словами, Москва досі не зацікавлена у справжньому завершенні війни та лише імітує готовність до діалогу. Україна наполягає на зустрічі на рівні технічних груп і лідерів для вироблення реальних рішень.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Реклама

Зеленський про тиск на Путіна та тристоронні переговори

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ефективні переговори з Росією можливі лише, якщо буде сильний міжнародний тиск. Він зазначив, що Кремль насправді не прагне закінчення повномасштабної війни і демонструє лише формальну готовність до діалогу, побоюючись рішучих дій з боку США та союзників.

За словами Зеленського, нинішня ситуація на Близькому Сході та потенційне послаблення санкцій на енергоресурси РФ лише підсилюють Москву, оскільки зростання цін на нафту та газ забезпечує Кремлю додаткові кошти для фінансування війни.

Глава держави підкреслив, що Україна підтримує проведення тристоронньої зустрічі за участю США, і наполягає на її якнайшвидшому проведенні. Попередньо переговори були відкладені американською стороною через загострення війни в Ірані.

Зеленський також додав, що зустрічі повинні відбуватися як на рівні лідерів, так і технічних груп, щоб виробити конкретні кроки для припинення бойових дій.

Український лідер вкотре закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб змусити її перейти від імітації діалогу до реальних домовленостей.

Крім того, президент зазначив, що РФ зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів з початку 2026 року через санкції США та ЄС, а також завдяки українським ударам по їхній енергетичній інфраструктурі.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", — зазначив Володимир Зеленський.

Останні заяви щодо переговорів про закінчення війни в Україні

Нещодавно Зеленський заявив, що процес підготовки переговорів щодо закінчення війни в Україні супроводжується постійними змінами. Лідер зазначив, що перемовини мали відбутися наступного тижня, однак на прохання США їх перенесли.

Нагадаємо, що 10 березня президент України заявляв, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією мали відбутися протягом тижня у Туреччині. Однак американська сторона попросила перенести.

Раніше глава держави пояснював, що тристоронні переговори продовжаться, коли американські партнери будуть готові працювати, так, як це погоджувалося раніше. Тоді Зеленський наголошував, що практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану.