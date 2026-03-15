Зеленский заявил, что Путин не заинтересован в окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в условиях серьезного международного давления. По его словам, Москва до сих пор не заинтересована в настоящем завершении войны и лишь имитирует готовность к диалогу. Украина настаивает на встрече на уровне технических групп и лидеров для выработки реальных решений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью CNN.

Зеленский о давлении на Путина и трехсторонних переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эффективные переговоры с Россией возможны только, если будет сильное международное давление. Он отметил, что Кремль на самом деле не стремится к окончанию полномасштабной войны и демонстрирует лишь формальную готовность к диалогу, опасаясь решительных действий со стороны США и союзников.

По словам Зеленского, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке и потенциальное ослабление санкций на энергоресурсы РФ только усиливают Москву, поскольку рост цен на нефть и газ обеспечивает Кремлю дополнительные средства для финансирования войны.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает проведение трехсторонней встречи с участием США, и настаивает на ее скорейшем проведении. Предварительно переговоры были отложены американской стороной из-за обострения войны в Иране.

Зеленский также добавил, что встречи должны происходить как на уровне лидеров, так и технических групп, чтобы выработать конкретные шаги для прекращения боевых действий.

Украинский лидер в очередной раз призвал международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы заставить ее перейти от имитации диалога к реальным договоренностям.

Кроме того, президент отметил, что с начала 2026 года Россия столкнулась с дефицитом в размере более 100 миллиардов долларов из-за санкций США и ЕС, а также в результате украинских ударов по её энергетической инфраструктуре.

"Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", — отметил Владимир Зеленский.

Последние заявления относительно переговоров об окончании войны

Недавно Зеленский заявил, что процесс подготовки переговоров по окончанию войны в Украине сопровождается постоянными изменениями. Лидер отметил, что переговоры должны были состояться на следующей неделе, однако по просьбе США их перенесли.

Напомним, что 10 марта президент Украины заявлял, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны были состояться в течение недели в Турции. Однако американская сторона попросила перенести.

Ранее глава государства объяснял, что трехсторонние переговоры продолжатся, когда американские партнеры будут готовы работать, так, как это соглашалось ранее. Тогда Зеленский отмечал, что практически все внимание мира идет ситуации вокруг Ирана.