Зеленский назвал "Сантой-Барбарой" подготовку к встрече с США

Зеленский назвал "Сантой-Барбарой" подготовку к встрече с США

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 21:53
Переговоры между Украиной и США — Зеленский высказался о подготовке
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку встречи с Соединенными Штатами Америки. По его словам,  это "Санта-Барбара".

Об этом глава государства сказал во время интервью Radio France в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Подготовка встречи Украины и США

Зеленский отметил, что процесс подготовки переговоров по войне сопровождается постоянными изменениями и переносами.

По его словам, переговоры планировали провести на следующей неделе, однако по просьбе американской стороны их перенесли из-за ситуации с безопасностью, которая обострилась на фоне войны на Ближнем Востоке.

Перенос переговоров

Зеленский 10 марта сообщил, что на этой неделе должны были состояться трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, но Вашингтон попросил перенести.

Глава государства отмечал, что сейчас приоритетом партнеров является ситуация вокруг Ирана. В то же время фактически круглосуточно происходит коммуникация с американской стороной.

А 5 марта Зеленский сообщал, что дипломатический процесс возобновится тогда, когда американские партнеры будут готовы работать, как это соглашалось ранее.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

