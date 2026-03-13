Переговоры между Украиной и США — Зеленский высказался о подготовке

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку встречи с Соединенными Штатами Америки. По его словам, это "Санта-Барбара".

Об этом глава государства сказал во время интервью Radio France в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Подготовка встречи Украины и США

Зеленский отметил, что процесс подготовки переговоров по войне сопровождается постоянными изменениями и переносами.

По его словам, переговоры планировали провести на следующей неделе, однако по просьбе американской стороны их перенесли из-за ситуации с безопасностью, которая обострилась на фоне войны на Ближнем Востоке.

Перенос переговоров

Зеленский 10 марта сообщил, что на этой неделе должны были состояться трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, но Вашингтон попросил перенести.

Глава государства отмечал, что сейчас приоритетом партнеров является ситуация вокруг Ирана. В то же время фактически круглосуточно происходит коммуникация с американской стороной.

А 5 марта Зеленский сообщал, что дипломатический процесс возобновится тогда, когда американские партнеры будут готовы работать, как это соглашалось ранее.