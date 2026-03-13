Зеленський висловився про підготовку зустрічі зі США

Дата публікації: 13 березня 2026 21:53
Зеленський назвав підготовку зустрічі з США Санта-Барбарою
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Український лідер Володимир Зеленський висловився про підготовку зустрічі зі Сполученими Штатами Америки. Він назвав це "Санта-Барбарою".

Про це глава держави сказав під час інтерв’ю Radio France у пʼятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Зеленський зауважив, що процес підготовки перемовин щодо війни супроводжується постійними змінами та перенесеннями.

За його словами, переговори планували провести наступного тижня, однак на прохання американської сторони їх перенесли через безпекову ситуацію, що загострилася на тлі війни на Близькому Сході.

Зеленський 10 березня повідомив, що цього тижня мали відбутися тристоронні переговори між Україною, США та Росією, але Вашингтон попросив перенести.

Глава держави наголошував, що наразі пріоритетом партнерів є ситуація навколо Ірану. Водночас фактично цілодобово відбувається комунікація з американською стороною.

А 5 березня Зеленський повідомляв, що дипломатичний процес відновиться тоді, коли американські партнери будуть готові працювати, як це погоджувалося раніше.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
