Зеленський: воїни ЗСУ навчають союзників боротьби з дронами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ділиться з партнерами власним досвідом боротьби з повітряними атаками. Мовиться насамперед про протидію безпілотникам, яка стала одним із ключових викликів під час повномасштабної війни. Для цього Київ направив на Близький Схід групи військових експертів.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує активну комунікацію зі Сполученими Штатами та низкою країн Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про співпрацю зі США, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром і Йорданією.

Глава держави зазначив, що Київ готовий ділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни, зокрема у сфері захисту від безпілотників.

"Ми віддали те, що мали, і чого наші американські та європейські друзі не мають... Ми розуміємо, що це означає на початку війни, коли ти під масованими атаками. Ми це пам'ятаємо, і я сказав, що ми з американцями партнери. Ми готові допомагати американцям і також союзникам на Близькому Сході. Тож ми готові допомогти врятувати життя цивільних. І я направив три великі групи експертів, військових з нашої армії, і вони допоможуть", — сказав український лідер.

Водночас він додав, що Україна передає партнерам насамперед власні напрацювання у протидії безпілотникам. Зокрема, йдеться про технології та практичні підходи до використання дронів-перехоплювачів, які активно застосовуються на фронті.

Окремо Зеленський подякував США за надані ракети до систем Patriot, що допомагають зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Водночас він зауважив, що країни Близького Сходу під час перших атак використали понад 800 ракет Patriot за 24–36 годин, що більше, ніж Україна отримала за весь час війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснював, що українські спеціалісти вирушили до країн Близького Сходу, щоб поділитися досвідом, отриманим під час війни. Він підкреслив, що Україна не перебуває у стані війни з Іраном, а йдеться виключно про допомогу партнерам у сфері безпеки.

За словами глави держави, Київ отримував звернення від США та кількох країн Перської затоки щодо можливості надання підтримки. Насамперед йдеться про передачу досвіду у протидії безпілотникам.

Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон наразі не потребує допомоги України для захисту від дронів на Близькому Сході. За його словами, такої необхідності немає.