Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський заявив, що Україна не воює з Іраном

Зеленський заявив, що Україна не воює з Іраном

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 10:53
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не воює з Іраном. До країн Близького Сходу відправили українські команди, аби поділитися досвідом. Це серйозні фахівці, по 10 людей в одній команді.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна". 

Зеленський розповів, що Україна відпавила до країн Близького Сходу три команди своїх фахівців. Вони мають провести експертизу та поділитися досвідом

"Відправлені серйозні команди. Кожна команда — це десятки людей. Це не історія про те, що три-чотири людини кудись просто відправляються для того, щоб щось показати. У нас команди серйозні. Три команди, які вилетіли, спроможні провести експертизу та показати, як це повинно працювати", — наголосив президент. 

Водночас він додав, що наразі США більше фокусуються на Близькому Сході і цей конфлікт може вплинути на рівень уваги Вашингтона до України. Зокрема, існує ризик затримок із постачанням ракет для систем ППО. Україна також розглядає європейські комплекси SAMP/T і домовляється про можливість їхнього отримання.

Допомога України країнам Близького Сходу

10 березня Зеленський повідомив, що Рустем Умєров з військовими їде на Близький Схід. Вони допомагатимуть країнами боротися з іранськими дронами. Три українські групи вирушили в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

В обмін на цю допомогу Україна хоче отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Також Київ пропонує підписати з Вашингтоном угоду Drone Deal, яка передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників. 

Водночас в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю. Там заявили, що "дії Києва роблять всю територію України законною та правомірною ціллю для Ірану".

А Дональд Трамп заявив, що допомога України у захисті від дронів не потрібна. За його словами, наша країна ніяк не допомагає США відбивати удари у відповідь дронами з боку Ірану.

Володимир Зеленський Іран війна Близький Схід
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації