Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не воює з Іраном. До країн Близького Сходу відправили українські команди, аби поділитися досвідом. Це серйозні фахівці, по 10 людей в одній команді.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

Українські команди в країнах Близького Сходу

Зеленський розповів, що Україна відпавила до країн Близького Сходу три команди своїх фахівців. Вони мають провести експертизу та поділитися досвідом.

"Відправлені серйозні команди. Кожна команда — це десятки людей. Це не історія про те, що три-чотири людини кудись просто відправляються для того, щоб щось показати. У нас команди серйозні. Три команди, які вилетіли, спроможні провести експертизу та показати, як це повинно працювати", — наголосив президент.

Водночас він додав, що наразі США більше фокусуються на Близькому Сході і цей конфлікт може вплинути на рівень уваги Вашингтона до України. Зокрема, існує ризик затримок із постачанням ракет для систем ППО. Україна також розглядає європейські комплекси SAMP/T і домовляється про можливість їхнього отримання.

Допомога України країнам Близького Сходу

10 березня Зеленський повідомив, що Рустем Умєров з військовими їде на Близький Схід. Вони допомагатимуть країнами боротися з іранськими дронами. Три українські групи вирушили в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

В обмін на цю допомогу Україна хоче отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Також Київ пропонує підписати з Вашингтоном угоду Drone Deal, яка передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників.

Водночас в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю. Там заявили, що "дії Києва роблять всю територію України законною та правомірною ціллю для Ірану".

А Дональд Трамп заявив, що допомога України у захисті від дронів не потрібна. За його словами, наша країна ніяк не допомагає США відбивати удари у відповідь дронами з боку Ірану.