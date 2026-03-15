Дата публикации 15 марта 2026 10:53
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не воюет с Ираном. В страны Ближнего Востока отправили украинские команды, чтобы поделиться опытом. Это серьезные специалисты, по 10 человек в одной команде.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина". 

Зеленский рассказал, что Украина отправила в страны Ближнего Востока три команды своих специалистов. Они должны провести экспертизу и поделиться опытом.

"Отправлены серьезные команды. Каждая команда — это десятки людей. Это не история о том, что три-четыре человека куда-то просто отправляются для того, чтобы что-то показать. У нас команды серьезные. Три команды, которые вылетели, способны провести экспертизу и показать, как это должно работать", — подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что сейчас США больше фокусируются на Ближнем Востоке и этот конфликт может повлиять на уровень внимания Вашингтона к Украине. В частности, существует риск задержек с поставками ракет для систем ПВО. Украина также рассматривает европейские комплексы SAMP/T и договаривается о возможности их получения.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

10 марта Зеленский сообщил, что Рустем Умеров с военными едет на Ближний Восток. Они будут помогать странам бороться с иранскими дронами. Три украинские группы отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

В обмен на эту помощь Украина хочет получить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot. Также Киев предлагает подписать с Вашингтоном соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу американской стороне украинских разработок в сфере беспилотников.

В то же время в Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю. Там заявили, что "действия Киева делают всю территорию Украины законной и правомерной целью для Ирана".

А Дональд Трамп заявил, что помощь Украины в защите от дронов не нужна. По его словам, наша страна никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
