Зеленский: воины ВСУ обучают союзников борьбе с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делится с партнерами собственным опытом борьбы с воздушными атаками. Речь идет прежде всего о противодействии беспилотникам, которое стало одним из ключевых вызовов во время полномасштабной войны. Для этого Киев направил на Ближний Восток группы военных экспертов.

Читайте также:

Зеленский о передаче опыта борьбы с БпЛА союзникам

Зеленский отметил, что Украина поддерживает активную коммуникацию с Соединенными Штатами и рядом стран Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о сотрудничестве с США, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром и Иорданией.

Глава государства отметил, что Киев готов делиться опытом, полученным во время полномасштабной войны, в частности в сфере защиты от беспилотников.

"Мы отдали то, что имели, и чего наши американские и европейские друзья не имеют... Мы понимаем, что это означает в начале войны, когда ты под массированными атаками. Мы это помним, и я сказал, что мы с американцами партнеры. Мы готовы помогать американцам и также союзникам на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы помочь спасти жизни гражданских. И я направил три большие группы экспертов, военных из нашей армии, и они помогут", — сказал украинский лидер.

В то же время он добавил, что Украина передает партнерам прежде всего собственные наработки в противодействии беспилотникам. В частности, речь идет о технологиях и практических подходах к использованию дронов-перехватчиков, которые активно применяются на фронте.

Отдельно Зеленский поблагодарил США за предоставленные ракеты к системам Patriot, которые помогают укреплять украинскую противовоздушную оборону.

В то же время он отметил, что страны Ближнего Востока во время первых атак использовали более 800 ракет Patriot за 24-36 часов, что больше, чем Украина получила за все время войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что украинские специалисты отправились в страны Ближнего Востока, чтобы поделиться опытом, полученным во время войны. Он подчеркнул, что Украина не находится в состоянии войны с Ираном, а речь идет исключительно о помощи партнерам в сфере безопасности.

По словам главы государства, Киев получал обращения от США и нескольких стран Персидского залива о возможности оказания поддержки. Прежде всего речь идет о передаче опыта в противодействии беспилотникам.

В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон пока не нуждается в помощи Украины для защиты от дронов на Ближнем Востоке. По его словам, такой необходимости нет.