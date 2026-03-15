Іран підтвердив, що Росія та Китай надають допомогу

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив, що Тегеран отримує військову допомогу від Росії та Китаю. Він зазначив, що обидві ці країни є стратегічними партнерами Ірану. За його словами, співпраця між країнами охоплює політичну, економічну та військову галузі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Politico.

Реклама

Читайте також:

Аракчі зазначив, що співпраця між державами триває вже багато років і включає, зокрема, підтримку у військовій галузі. Він наголосив, що Іран розглядає Росію та Китай як стратегічних партнерів у протистоянні зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю", — сказав глава дипломатичного відомства Ірану.

Крім того, іранський міністр також прокоментував ситуацію з судноплавством в Ормузькій протоці, яка є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Через загострення в регіоні ціни на нафту вже перевищили позначку у 100 доларів за барель.

За словами Аракчі, Тегеран частково обмежив рух суден у цих водах. Зокрема, протока закрита для кораблів і танкерів, що належать США, Ізраїлю та їхнім союзникам. Водночас для суден інших країн прохід залишається відкритим.

На тлі цих заяв глава Білого дому Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін може підтримувати Іран. За його словами, Кремль може розглядати це як відповідь на військову допомогу, яку Вашингтон надає Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кремль допомагає Ірану завдавати ударів по базах в Америці й країнах Близького Сходу. Зокрема, мовиться про передачу безпілотників та інформації.

Крім того, український лідер говорив про те, що Росія постачає Ірану зброю в обмін на технології та озброєння. На думку Зеленського, Росія є союзником іранського режиму.