Иран подтвердил, что Россия и Китай оказывают помощь

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран получает военную помощь от России и Китая. Он отметил, что обе эти страны являются стратегическими партнерами Ирана. По его словам, сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую и военную области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином. По его словам, взаимодействие между странами охватывает политическую, экономическую сферы и сферу безопасности.

Аракчи отметил, что сотрудничество между государствами продолжается уже много лет и включает, в частности, поддержку в военной области. Он отметил, что Иран рассматривает Россию и Китай как стратегических партнеров в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем.

"В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военное сотрудничество", — сказал глава дипломатического ведомства Ирана.

Кроме того, иранский министр также прокомментировал ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, который является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Из-за обострения в регионе цены на нефть уже превысили отметку в 100 долларов за баррель.

По словам Аракчи, Тегеран частично ограничил движение судов в этих водах. В частности, пролив закрыт для кораблей и танкеров, принадлежащих США, Израилю и их союзникам. В то же время для судов других стран проход остается открытым.

На фоне этих заявлений глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может поддерживать Иран. По его словам, Кремль может рассматривать это как ответ на военную помощь, которую Вашингтон оказывает Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кремль помогает Ирану наносить удары по базам в Америке и странах Ближнего Востока. В частности, говорится о передаче беспилотников и информации.

Кроме того, украинский лидер говорил о том, что Россия поставляет Ирану оружие в обмен на технологии и вооружение. По мнению Зеленского, Россия является союзником иранского режима.