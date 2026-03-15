Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Иран подтвердил, что Россия и Китай оказывают помощь

Иран подтвердил, что Россия и Китай оказывают помощь

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 17:51
Иран подтвердил, что Россия и Китай оказывают помощь
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран получает военную помощь от России и Китая. Он отметил, что обе эти страны являются стратегическими партнерами Ирана. По его словам, сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую и военную области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Читайте также:

Россия и Китай оказывают военную поддержку Ирану

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином. По его словам, взаимодействие между странами охватывает политическую, экономическую сферы и сферу безопасности.

Аракчи отметил, что сотрудничество между государствами продолжается уже много лет и включает, в частности, поддержку в военной области. Он отметил, что Иран рассматривает Россию и Китай как стратегических партнеров в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем.

"В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военное сотрудничество", — сказал глава дипломатического ведомства Ирана.

Кроме того, иранский министр также прокомментировал ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, который является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Из-за обострения в регионе цены на нефть уже превысили отметку в 100 долларов за баррель.

По словам Аракчи, Тегеран частично ограничил движение судов в этих водах. В частности, пролив закрыт для кораблей и танкеров, принадлежащих США, Израилю и их союзникам. В то же время для судов других стран проход остается открытым.

На фоне этих заявлений глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может поддерживать Иран. По его словам, Кремль может рассматривать это как ответ на военную помощь, которую Вашингтон оказывает Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кремль помогает Ирану наносить удары по базам в Америке и странах Ближнего Востока. В частности, говорится о передаче беспилотников и информации.

Кроме того, украинский лидер говорил о том, что Россия поставляет Ирану оружие в обмен на технологии и вооружение. По мнению Зеленского, Россия является союзником иранского режима.

Иран Китай Россия Тегеран Ближний Восток
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации