Зеленский заявил, что РФ помогает Ирану взамен на технологии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия поставляет Ирану оружие. По его словам, в обмен на это Москва получает технологии и вооружение от Тегерана.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства в интервью для радио France Inter.

Читайте также:

Вооруженный бартер между РФ и Ираном

По словам Зеленского, Россия является союзником иранского режима. Кремль поставляет Тегерану вооружение. Кроме того, РФ финансирует военные программы Ирана благодаря доходам от энергоносителей. В обмен на это Россия получает технологии и беспилотники.

Президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин "пользуется ценами на нефть".

"Он поставляет Ирану, и мы это знаем, наша разведка это подтверждает, и мы уже видели результаты ударов по соседним с Ираном странам, странам Ближнего Востока", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что россияне получили от Ирана тысячи беспилотников, которые затем использовали для ударов по Украине, в частности, энергетической инфраструктуре.

"Сейчас происходит наоборот: Россия передает оружие", — отметил Президент Украины.

Он также высказался относительно отмены санкций против РФ. Зеленский отметил, что это позволит Путину зарабатывать больше денег, которые в конечном итоге инвестируют в оружие.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что Украина получила запрос от США и нескольких стран на Ближнем Востоке о предоставлении поддержки. Речь идет, в частности, о возможности борьбы с беспилотниками.

Три группы отправились из Киева на Ближний Восток, чтобы сотрудничать с партнерами. Среди них — специалисты, инженеры и военные. Кроме того, в регион также совершил визит секретарь СНБО Рустем Умеров.