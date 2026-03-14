Зеленский заявил, что РФ помогает Ирану взамен на технологии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия поставляет Ирану оружие. По его словам, в обмен на это Москва получает технологии и вооружение от Тегерана.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства в интервью для радио France Inter.
Вооруженный бартер между РФ и Ираном
По словам Зеленского, Россия является союзником иранского режима. Кремль поставляет Тегерану вооружение. Кроме того, РФ финансирует военные программы Ирана благодаря доходам от энергоносителей. В обмен на это Россия получает технологии и беспилотники.
Президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин "пользуется ценами на нефть".
"Он поставляет Ирану, и мы это знаем, наша разведка это подтверждает, и мы уже видели результаты ударов по соседним с Ираном странам, странам Ближнего Востока", — отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что россияне получили от Ирана тысячи беспилотников, которые затем использовали для ударов по Украине, в частности, энергетической инфраструктуре.
"Сейчас происходит наоборот: Россия передает оружие", — отметил Президент Украины.
Он также высказался относительно отмены санкций против РФ. Зеленский отметил, что это позволит Путину зарабатывать больше денег, которые в конечном итоге инвестируют в оружие.
Помощь Украины на Ближнем Востоке
Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что Украина получила запрос от США и нескольких стран на Ближнем Востоке о предоставлении поддержки. Речь идет, в частности, о возможности борьбы с беспилотниками.
Три группы отправились из Киева на Ближний Восток, чтобы сотрудничать с партнерами. Среди них — специалисты, инженеры и военные. Кроме того, в регион также совершил визит секретарь СНБО Рустем Умеров.
