Зеленський заявив, що РФ допомагає Ірану взамін на технології

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія постачає Ірану зброю. За його словами, в обмін на це Москва отримує технології та озброєння від Тегерану.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю для радіо France Inter.

Збройний бартер між РФ та Іраном

За словами Зеленського, Росія є союзником іранського режиму. Кремль постачає Тегерану озброєння. Крім того, РФ фінансує військові програми Ірану завдяки доходам від енергоносіїв. В обмін на це Росія отримує технології та безпілотники.

Президент України також зауважив, що російський диктатор Володимир Путін "користується цінами на нафту".

"Він постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує, і ми вже бачили результати ударів по сусідніх з Іраном країнах, країнах Близького Сходу", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що росіяни отримали від Ірану тисячі безпілотників, які потім використовували для ударів по Україні, зокрема, енергетичній інфраструктурі.

"Зараз відбувається навпаки: Росія передає зброю", — зазначив Президент України.

Він також висловився стосовно скасування санкцій проти РФ. Зеленський наголосив, що це дасть змогу Путіну заробляти більше грошей, які зрештою інвестують у зброю.

Допомога України на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що Україна отримала запит від США та кількох країн на Близькому Сході стосовно надання підтримки. Йдеться, зокрема, про можливості боротьби з безпілотниками.

Три групи вирушили з Києва на Близький Схід, аби співпрацювати з партнерами. Серед них — фахівці, інженери та військові. Крім того, в регіон також здійснив візит секретар РНБО Рустем Умєров.