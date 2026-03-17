Зеленський заявив, що Іран допоміг РФ збудувати заводи для дронів

Іран не просто надав Росії тисячі дронів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тегеран також допоміг Москві побудувати два заводи з виробництва "шахедів".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Новини.LIVE.

Як зауважив Президент, у першу ніч повномасштабної війни Росія застосувала проти України все, що мала: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Після того, як було знайдено спосіб перехоплювати ракети та захищати людей й інфраструктуру, іранський режим поставив Москві першу партію "шахедів". Йдеться про тисячу БпЛА.

Україна зв'язалася з Іраном стосовно цього питання та попросила не постачати зброю Росії.

"Ми сказали їм, що якщо передані "шахеди" вб'ють наших цивільних, іранський режим стане союзником Росії. Вони відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Іран дав РФ тисячі дронів та навіть передав ліцензії на виробництво "шахедів". Тегеран також допоміг Москві збудувати два заводи з виробництва таких дронів.

Раніше Президент також заявив, що саме іранці навчали РФ випускати перші "шахеди" по Україні. Російські оператори вчилися управляти дронами під час атак на українські міста.

Також глава держави раніше повідомляв про те, що Росія та Іран мають угоду стосовно взаємодопомоги. Москва постачає Тегерану зброю, а взамін отримує технології та безпілотники.

Після початку війни на Близькому Сході Україна направила своїх фахівців в регіон. Водночас Зеленський наголосив, що Київ не воює з Тегераном, а лише ділиться з партнерами досвідом, набутим у війні.