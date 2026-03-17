Зеленський відповів на погрози Ірану на адресу України

Зеленський відповів на погрози Ірану на адресу України

Дата публікації: 17 березня 2026 00:34
Зеленський відповів на погрози Ірану на адресу України
Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться загроз з боку Ірану. Він наголосив, що країна живе в такому режимі вже впродовж чотирьох років, тому це не є чимось новим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю глави держави для I24NEWS.

Що сказав Зеленський про погрози Ірану

"Послухайте, нічого нового. За ці чотири роки я чув багато різних повідомлень. Ми не боїмося подібних повідомлень. Ми отримуємо такі повідомлення щодня впродовж останніх чотирьох років, щонайменше чотирьох років, а взагалі — вже дванадцять років. Тому для нас це не щось нове", — пояснив президент.

Також Зеленський прокоментував співпрацю РФ та Ірану. Зокрема, він сказав, що близько 4 років тому Тегеран передав Москві перші 1000 безпілотників, які Росія за ці роки модернізувала за рахунок ударів по інфраструктурі та мирним жителям.

Таким чином, тепер безпілотники вже Москва передає Тегерану і вони набагато кращі, ніж були на початку війни. Україна зі свого боку попереджала про це партнерів, кажучи, що це впливатиме на інші регіони і попередивши, що країни не зможуть їх знищити.

Що ж до відправки українських експертів на Близький Схід, президент розповів, що Україна відправила три групи, але успіх залежатиме від того, наскільки країни ділитимуться інформацією і як вони використовуватимуть український досвід.

"Зараз там перебувають три групи. Три групи наших експертів — дуже професійних експертів, військових фахівців. І вони вивчатимуть їхні системи оборони. Тепер усе залежить від країн — як вони будуть використовувати наш досвід і як будуть ділитися з нами інформацією. Якщо ми отримаємо цю інформацію, звичайно, на 100% ми дамо їм наш зворотний зв'язок і допомогу там, де зможемо", — повідомив глава держави.

У контексті Ірану, який фактично пригрозив Україні ударом за нібито допомогу Ізраїлю, Зеленський прокоментував нещодавню інформацію щодо запиту прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про переговори щодо дронів-перехоплювачів. Президент розповів, що Україна готова до розмови.

"Ізраїльська команда зв'язалася з нами і сказала: "Як щодо розмови з прем'єр-міністром?". Моя команда відповіла: так, ми готові... У нього є те, що потрібно мені, і в мене є те, що потрібно йому. Тому я готовий до цього діалогу — я думаю, важливого діалогу", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, що після погроз Ірану вдарити по Україні за допомогу Ізраїлю, на це відреагували в українському МЗС. Речник міністерства Георгій Тихий назвав такі заяви абсурдом, підкресливши, що іранський режим роками підтримував убивства українців, передаючи РФ дрони і технології, а тепер раптом посилається на право на самооборону.

Також Володимир Зеленський коментуючи відправку експертів на Близький Схід зазначив, що Україна не воює з Іраном.

Володимир Зеленський Іран Україна обстріли дрон Шахід-136 Росія
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
