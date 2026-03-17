Зеленський ответил на угрозы Ирана в адрес Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз со стороны Ирана. Он подчеркнул, что страна живет в таком режиме уже на протяжении четырех лет, поэтому это не является чем-то новым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для I24NEWS.

Читайте также:

Что сказал Зеленский об угрозах Ирана

"Послушайте, ничего нового. За эти четыре года я слышал много разных сообщений. Мы не боимся подобных сообщений. Мы получаем такие сообщения каждый день на протяжении последних четырех лет, минимум четырех лет, а вообще — уже двенадцать лет. Поэтому для нас это не что-то новое", — пояснил президент.

Также Зеленский прокомментировал сотрудничество РФ и Ирана. В частности, он сказал, что около 4 лет назад назад Тегеран передал Москве первые 1000 беспилотников, которые Россия за эти годы модернизировала за счет ударов по инфраструктуре и мирным жителям.

Таким образом, теперь беспилотники уже Москва передает Тегерану и они намного лучше, чем были в начале войны. Украина в свою очередь предупреждала об этом партнеров, говоря, что это будет влиять на другие регионы и предупредив, что страны не смогут их уничтожить.

Что же касается отправки украинских экспертов на Ближний Восток, президент рассказал, что Украина отправила три группы, но успех будет зависеть от того, насколько страны будут делиться информацией и как они будут использовать украинский опыт.

"Сейчас там находятся три группы. Три группы наших экспертов — очень профессиональных экспертов, военных специалистов. И они будут изучать их системы обороны. Теперь все зависит от стран — как они будут использовать наш опыт и как будут делиться с нами информацией. Если мы получим эту информацию, конечно, на 100% мы дадим им нашу обратную связь и помощь там, где сможем", — сообщил глава государства.

В контексте Ирана, который фактически пригрозил Украине ударом за якобы помощь Израилю, Зеленский прокомментировал недавнюю информацию о запросе премьер-министр Биньямина Нетаньяху о переговорах по поводу дронов-перехватчиков. Президент рассказал, что Украина готова к разговору.

"Израильская команда связалась с нами и сказала: "Как насчет разговора с премьер-министром?". Моя команда ответила: да, мы готовы... У него есть то, что нужно мне, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу — я думаю, важному диалогу", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что после угроз Ирана ударить по Украине за помощь Израилю, на это отреагировали в украинском МИД. Спикер министерства Георгий Тихий назвал такие заявления абсурдом, подчеркнув, что иранский режим годами поддерживал убийства украинцев, передавая РФ дроны и технологии, а теперь вдруг ссылается на право на самооборону.

Также Владимир Зеленский комментируя отправку экспертов на Ближний Восток отметил, что Украина не воюет с Ираном.