Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В МИД отреагировали на угрозы Ирана ударить по Украине

В МИД отреагировали на угрозы Ирана ударить по Украине

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 20:34
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Facebook/heorhiitykhyi

Иран пригрозил Украине ударами за помощь Израилю. Такое заявление сделал председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи. Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал это абсурдным.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на "Суспільне" в субботу, 14 марта.

Читайте также:

Реакция МИД Украины на угрозы Ирана

Георгий Тихий отреагировал на заявление главы парламентского комитета нацбезопасности Ирана Азизи. Он подчеркнул, что иранский режим поддерживает убийства украинцев. По словам представителя МИД, Тегеран годами предоставляет технологии и дроны Москве для агрессии против Украины.

Он назвал абсурдным то, что представители иранского режима высказывают угрозы Украине, ссылаются на право на самооборону по статье 51 Устава ООН.

"Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс", — отметил Тихий.

Угрозы Ирана

Эбрагим Азизи заявил, что Киев поддерживает Израиль с помощью дронов. Он добавил, что из-за действий вся территория Украины становится "законной и правомерной целью для Ирана". Азизи также добавил, что "Украина фактически вступила в войну".

Помощь Украины Ближнему Востоку

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США и стран Ближнего Востока о помощи в борьбе с иранскими дронами. После этого Киев отправил специалистов в регион для сотрудничества с партнерами.

Кроме того, Киев предложил США соглашение Drone Deal с собственными технологиями. Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи. На такие слова отреагировал Владимир Зеленский.

Иран МИД Георгий Тихий
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации