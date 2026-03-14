В МИД отреагировали на угрозы Ирана ударить по Украине

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Facebook/heorhiitykhyi

Иран пригрозил Украине ударами за помощь Израилю. Такое заявление сделал председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи. Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал это абсурдным.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на "Суспільне" в субботу, 14 марта.

Реакция МИД Украины на угрозы Ирана

Георгий Тихий отреагировал на заявление главы парламентского комитета нацбезопасности Ирана Азизи. Он подчеркнул, что иранский режим поддерживает убийства украинцев. По словам представителя МИД, Тегеран годами предоставляет технологии и дроны Москве для агрессии против Украины.

Он назвал абсурдным то, что представители иранского режима высказывают угрозы Украине, ссылаются на право на самооборону по статье 51 Устава ООН.

"Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс", — отметил Тихий.

Угрозы Ирана

Эбрагим Азизи заявил, что Киев поддерживает Израиль с помощью дронов. Он добавил, что из-за действий вся территория Украины становится "законной и правомерной целью для Ирана". Азизи также добавил, что "Украина фактически вступила в войну".

Помощь Украины Ближнему Востоку

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США и стран Ближнего Востока о помощи в борьбе с иранскими дронами. После этого Киев отправил специалистов в регион для сотрудничества с партнерами.

Кроме того, Киев предложил США соглашение Drone Deal с собственными технологиями. Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи. На такие слова отреагировал Владимир Зеленский.