Израиль просит о переговорах с Украиной на фоне помощи с БпЛА

Дата публикации 14 марта 2026 20:16
Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху передал Украине запрос на проведение переговоров с Президентом Владимиром Зеленским. Разговор может состояться в начале новой недели.

Об этом сообщает Ynet в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

Запрос Нетаньяху на переговоры с Зеленским поступает на фоне опыта Украины в перехвате дронов иранского производства. Израиль хочет поддерживать сотрудничество по этому вопросу.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук подтвердил информацию о запросе. Он надеется, что встреча состоится в начале новой недели.

Помощь Украины в сбивании дронов

Зеленский сообщил, что Украина получила запросы от США и нескольких стран Персидского залива о предоставлении поддержки. В частности, речь идет о борьбе с дронами.

Ранее стало известно, что Украина предлагала США соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу украинских разработок в сфере БпЛА.

Сейчас на Ближнем Востоке работают три группы украинских специалистов. Речь идет об экспертах, военных и инженерах. Зеленский сообщил, что партнеры очень довольны сотрудничеством.

В то же время в Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю.

Владимир Зеленский Израиль Биньямин Нетаньяху Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
