Израиль просит о переговорах с Украиной на фоне помощи с БпЛА
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху передал Украине запрос на проведение переговоров с Президентом Владимиром Зеленским. Разговор может состояться в начале новой недели.
Об этом сообщает Ynet в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.
Запрос Израиля на переговоры с Украиной
Запрос Нетаньяху на переговоры с Зеленским поступает на фоне опыта Украины в перехвате дронов иранского производства. Израиль хочет поддерживать сотрудничество по этому вопросу.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук подтвердил информацию о запросе. Он надеется, что встреча состоится в начале новой недели.
Помощь Украины в сбивании дронов
Зеленский сообщил, что Украина получила запросы от США и нескольких стран Персидского залива о предоставлении поддержки. В частности, речь идет о борьбе с дронами.
Ранее стало известно, что Украина предлагала США соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу украинских разработок в сфере БпЛА.
Сейчас на Ближнем Востоке работают три группы украинских специалистов. Речь идет об экспертах, военных и инженерах. Зеленский сообщил, что партнеры очень довольны сотрудничеством.
В то же время в Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю.
