Ізраїль просить про переговори із Україною на тлі допомоги з БпЛА

Ізраїль просить про переговори із Україною на тлі допомоги з БпЛА

Дата публікації: 14 березня 2026 20:16
Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення переговорів з Президентом Володимиром Зеленським. Розмова може відбутися на початку нового тижня.

Про це повідомляє Ynet у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Запит Ізраїлю на переговори з Україною

Запит Нетаньягу на переговори із Зеленським надходить на тлі досвіду України у перехопленні дронів іранського виробництва. Ізраїль хоче підтримувати співпрацю з цього питання.

Посол України в Ізраїлі Євген Корничук підтвердив інформацію про запит. Він сподівається, що зустріч відбудеться на початку нового тижня.

Допомога України у збитті дронів

Зеленський повідомив, що Україна отримала запити від США та декількох країн Перської затоки про надання підтримки. Зокрема, йдеться про боротьбу з дронами.

Раніше стало відомо, що Україна пропонувала США угоду Drone Deal, яка передбачає передачу українських розробок у сфері БпЛА.

Наразі на Близькому Сході працюють три групи українських фахівців. Йдеться про експертів, військових та інженерів. Зеленський повідомив, що партнери дуже задоволені співпрацею.

Водночас в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
