Головна Новини дня У МЗС відреагували на погрози Ірану вдарити по Україні

У МЗС відреагували на погрози Ірану вдарити по Україні

Дата публікації: 14 березня 2026 20:34
У МЗС відреагували на погрози Ірану вдарити по Україні
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Facebook/heorhiitykhyi

Іран пригрозив Україні ударами за допомогу Ізраїлю. Таку заяву зробив голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі. Речник МЗС України Георгій Тихий назвав це абсурдним.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на "Суспільне" у суботу, 14 березня.

Реакція МЗС України на погрози Ірану

Георгій Тихий відреагував на заяву голови парламентського комітету нацбезпеки Ірану Азізі. Він наголосив, що іранський режим підтримує вбивства українців. За словами речника МЗС, Тегеран роками надає технології та дрони Москві для агресії проти України. 

Він назвав абсурдним те, що представники іранського режиму висловлюють погрози Україні, посилаються на право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.

"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", — зазначив Тихий.

Погрози Ірану

Ебрагім Азізі заявив, що Київ підтримує Ізраїль за допомогою дронів. Він додав, що через дії вся територія України стає "законною та правомірною ціллю для Ірану". Азізі також додав, що "Україна фактично вступила у війну".

Допомога України Близькому Сходу

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запит від США та країн Близького Сходу щодо допомоги у боротьбі з іранськими дронами. Після цього Київ відправив фахівців в регіон для співпраці з партнерами.

Крім того, Київ запропонував США угоду Drone Deal з власними технологіями. Разом з тим американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не потребують допомоги. На такі слова відреагував Володимир Зеленський.

Іран МЗС Георгій Тихий
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
