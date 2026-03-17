Зеленский заявил, что Иран помог РФ построить заводы для дронов

Иран не просто предоставил России тысячи дронов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тегеран также помог Москве построить два завода по производству "шахедов".

Об этом глава государства заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Новини.LIVE.

Как отметил Президент, в первую ночь полномасштабной войны Россия применила против Украины все, что имела: крылатые, баллистические и другие типы ракет. После того, как был найден способ перехватывать ракеты и защищать людей и инфраструктуру, иранский режим поставил Москве первую партию "шахедов". Речь идет о тысяче БПЛА.

Украина связалась с Ираном по этому вопросу и попросила не поставлять оружие России.

"Мы сказали им, что если переданные "шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником России. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Иран дал РФ тысячи дронов и даже передал лицензии на производство "шахедов". Тегеран также помог Москве построить два завода по производству таких дронов.

Ранее Президент также заявил, что именно иранцы учили РФ выпускать первые "шахеды" по Украине. Российские операторы учились управлять дронами во время атак на украинские города.

Также глава государства ранее сообщал о том, что Россия и Иран имеют соглашение о взаимопомощи. Москва поставляет Тегерану оружие, а взамен получает технологии и беспилотники.

После начала войны на Ближнем Востоке Украина направила своих специалистов в регион. В то же время Зеленский отметил, что Киев не воюет с Тегераном, а лишь делится с партнерами опытом, приобретенным в войне.