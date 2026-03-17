Главная Новости дня Зеленский заявил, что Иран помог РФ построить заводы для дронов

Зеленский заявил, что Иран помог РФ построить заводы для дронов

Дата публикации 17 марта 2026 09:51
Зеленский заявил, что Иран помог РФ построить заводы для дронов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Иран не просто предоставил России тысячи дронов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тегеран также помог Москве построить два завода по производству "шахедов".

Об этом глава государства заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Новини.LIVE.

Как отметил Президент, в первую ночь полномасштабной войны Россия применила против Украины все, что имела: крылатые, баллистические и другие типы ракет. После того, как был найден способ перехватывать ракеты и защищать людей и инфраструктуру, иранский режим поставил Москве первую партию "шахедов". Речь идет о тысяче БПЛА.

Володимир Зеленський повідомив, що Іран допоміг збудувати РФ заводи для виробництва дронів та поставив тисячі шахедів
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Украина связалась с Ираном по этому вопросу и попросила не поставлять оружие России.

"Мы сказали им, что если переданные "шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником России. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Иран дал РФ тысячи дронов и даже передал лицензии на производство "шахедов". Тегеран также помог Москве построить два завода по производству таких дронов.

Ранее Президент также заявил, что именно иранцы учили РФ выпускать первые "шахеды" по Украине. Российские операторы учились управлять дронами во время атак на украинские города.

Также глава государства ранее сообщал о том, что Россия и Иран имеют соглашение о взаимопомощи. Москва поставляет Тегерану оружие, а взамен получает технологии и беспилотники.

После начала войны на Ближнем Востоке Украина направила своих специалистов в регион. В то же время Зеленский отметил, что Киев не воюет с Тегераном, а лишь делится с партнерами опытом, приобретенным в войне.

Владимир Зеленский Иран Россия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
