Трамп заявив, що поки не оголошуватиме перемогу над Іраном

Трамп заявив, що поки не оголошуватиме перемогу над Іраном

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 14:31
Трамп заявив, що поки не оголошуватиме перемогу над Іраном
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не оголошуватиме перемогу над Іраном. За його словами, країні завдано дуже великої шкоди. Якщо бойові дії припиняться зараз, Тегерану потрібно десять років для відновлення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав, спілкуючись з журналістами. 

"Ні, я не хочу цього робити. Немає сенсу. Я просто кажу, що вони знищені... Ми завдали їм серйозної шкоди", — сказав Трамп, коментуючи перемогу над Іраном. 

За його словами, якби бойові дії припинилися зараз, Ірану знадобилося б щонайменше 10 років, а можливо й більше, щоб відновитися. Водночас він наголосив, що не вважає конфлікт повністю завершеним.

Зазначимо, що 12 березня Трамп заявив про перемогу США у війні проти Ірану. За його словами, це сталося ще в перші години операції.

Також він пригрозив Ірану і сказав, що США можуть знищити електромережу країни за годину. Дональд Трамп наголосив, що Америка здатна завдати ударів по Тегерану та інших об’єктах так, що країні буде майже неможливо відновитися.

Водночас президент сказав, що США знищили всі військові об'єкти на іранському острові Харк. Це один з найбільших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу.

Іран Дональд Трамп Близький Схід
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
