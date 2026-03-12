Трамп заявив про можливість знищення електромережі Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко висловився у бік Ірану. Він зазначив, що Америка може знищити електромережу Ірану за годину.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Дональда Трампа.

Трамп про можливість знищення електромережі Ірану

Глава Білого дому Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати Америки можуть знищити електромережу Ірану за годину.

Президент наголосив, що Америка здатна завдати ударів по Тегерану та інших об’єктах в Ірані так, що країні буде майже неможливо відновитися.

"Ми можемо вдарити по електриці чи знищити їхню електромережу за годину. Їм знадобиться 25 років, щоб відновити її. Але в ідеалі ми цього не робитимемо", — сказав Трамп.

Нещодавно Трамп заявив, що США здобули перемогу у війні проти Ірану. Він зазначив, що це сталося нібито ще в перші години операції.

Крім того, глава Білого дому пригрозив Ірану за міни в Ормузькій протоці. Він сказав, що у разі, якщо іранські військовослужбовці не приберуть міни з Ормузької протоки — наслідки будуть безпрецедентними.

Раніше Трамп попереджав Іран про нові потужні удари, якщо Тегеран спробує перекрити Ормузьку протоку. Лідер Америки наголосив, що Вашингтон битиме по "легких для ураження цілях".