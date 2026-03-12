Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп зробив різку заяву щодо знищення електромережі Ірану

Трамп зробив різку заяву щодо знищення електромережі Ірану

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 12:02
Трамп заявив про можливість знищення електромережі Ірану
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко висловився у бік Ірану. Він зазначив, що Америка може знищити електромережу Ірану за годину.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Дональда Трампа.

Реклама
Читайте також:

Трамп про можливість знищення електромережі Ірану

Глава Білого дому Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати Америки можуть знищити електромережу Ірану за годину.

Президент наголосив, що Америка здатна завдати ударів по Тегерану та інших об’єктах в Ірані так, що країні буде майже неможливо відновитися.

"Ми можемо вдарити по електриці чи знищити їхню електромережу за годину. Їм знадобиться 25 років, щоб відновити її. Але в ідеалі ми цього не робитимемо", — сказав Трамп.

Нещодавно Трамп заявив, що США здобули перемогу у війні проти Ірану. Він зазначив, що це сталося нібито ще в перші години операції.

Крім того, глава Білого дому пригрозив Ірану за міни в Ормузькій протоці. Він сказав, що у разі, якщо іранські військовослужбовці не приберуть міни з Ормузької протоки — наслідки будуть безпрецедентними.

Раніше Трамп попереджав Іран про нові потужні удари, якщо Тегеран спробує перекрити Ормузьку протоку. Лідер Америки наголосив, що Вашингтон битиме по "легких для ураження цілях".

США Іран Ізраїль Дональд Трамп війна Тегеран
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації