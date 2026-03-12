Трамп пригрозил уничтожить электросеть Ирана

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп снова пригрозил Ирану. Глава Белого дома подчеркнул, что Америка может уничтожить электросеть Ирана за час.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Трамп о возможности уничтожения электросети Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки могут уничтожить электросеть Ирана за час.

Президент подчеркнул, что Америка способна нанести удары по Тегерану и другим объектам в Иране так, что стране будет почти невозможно восстановиться.

"Мы можем ударить по электричеству или уничтожить их электросеть за час. Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить ее. Но в идеале мы этого не будем делать", — сказал Трамп.

Недавно Трамп заявил, что США одержали победу в войне против Ирана. Он отметил, что это произошло якобы еще в первые часы операции.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил Ирану за мины в Ормузском проливе. Он сказал, что в случае, если иранские военнослужащие не уберут мины из Ормузского пролива — последствия будут беспрецедентными.

Ранее Трамп предупреждал Иран о новых мощных ударах, если Тегеран попытается перекрыть Ормузский пролив. Лидер Америки подчеркнул, что Вашингтон будет бить по "легким для поражения целям".